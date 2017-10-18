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Житель Калинковичей хотел выехать в Украину по разрисованному паспорту

19.10.2017 14:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Житель Калинковичей пытался выехать в Украину по разрисованному паспорту через пункт пропуска "Новая Рудня", однако 36-летнего мужчину задержали пограничники.

Причина задержания — нарушение режима государственной границы, пояснили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Как пояснили в ГПК, детскими рисунками была "украшена" одна из страниц паспорта. Юный художник нарисовал в документе солнышко, лес и дом. Хозяин паспорта заявил пограничникам, что его уже предупреждали о необходимости заменить документ, однако он не придал значения этим предупреждениям.

В соответствии с законодательством, паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу мужчину не пропустили, подчеркнули в ГПК.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее пограничники уже предупреждали обладателя уникального документа, что паспорт с рисунками солнца и дома необходимо заменить.

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