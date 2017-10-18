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Житель Калинковичей хотел выехать в Украину по разрисованному паспорту
19.10.2017 14:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Житель Калинковичей пытался выехать в Украину по разрисованному паспорту через пункт пропуска "Новая Рудня", однако 36-летнего мужчину задержали пограничники.
Причина задержания — нарушение режима государственной границы, пояснили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Как пояснили в ГПК, детскими рисунками была "украшена" одна из страниц паспорта. Юный художник нарисовал в документе солнышко, лес и дом. Хозяин паспорта заявил пограничникам, что его уже предупреждали о необходимости заменить документ, однако он не придал значения этим предупреждениям.
В соответствии с законодательством, паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу мужчину не пропустили, подчеркнули в ГПК.
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Ранее пограничники уже предупреждали обладателя уникального документа, что паспорт с рисунками солнца и дома необходимо заменить.
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Архив (ЧП)
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