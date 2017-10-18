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Минчанин воровал кошельки у пациентов больниц и тратил деньги в казино
19.10.2017 14:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Пациенты некоторых больниц Минского района и столицы обратились в милицию с заявлениями о хищениях кошельков с деньгами, сообщили в четверг в УВД Минского облисполкома.
Обратившиеся поясняли, что их имущество пропадало из палат, когда они обедали в столовой.
После изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители вышли на предполагаемого вора. Им оказался 30-летний житель Минска, освободившийся в конце сентября из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.
Злоумышленник был задержан с поличным после очередной кражи в одной из клиник Минского района.
"Оказалось, минчанин за три недели обворовал более 20 пациентов, в том числе проходивших лечение в онкологических отделениях", — отметили в УВД.
По данным правоохранителей, за один поход подозреваемый мог украсть три-четыре кошелька. Общая сумма похищенного составила более двух тысяч рублей. Украденные деньги мужчина проигрывал в казино и игорных клубах.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси ("Кража, совершенная повторно"), ее санкция предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
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Мужчина обворовал более 20 пациентов больниц, в том числе онкологических отделений.
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