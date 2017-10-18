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Тело оршанца найдено на кладбище в одной из деревень района

19.10.2017 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Тело жителя Орши было найдено в одном из деревенских захоронений на территории района, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова.

Тело оршанца найдено на кладбище в одной из деревень района
© Pixabay
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О том, что 52-летний оршанец пропал и не выходит на связь, сообщила правоохранителям его родственница. По словам женщины, мужчина поехал на заработки в РФ и по возвращению должен был навестить ее, однако так и не приехал. Сначала женщина не придала этому значения, так как ее родственник злоупотреблял спиртным, однако позже все же обратилась в милицию.

Оперативники с помощью коллег из Витебска в ходе следственных действий выяснили, что основной версией исчезновения является криминальный след, так как у погибшего могли быть при себе драгоценности и значительная сумма денег.

Правоохранители также установили ряд лиц, с которыми оршанец общался после возвращения с заработков, также стал известен маршрут его передвижения. Как отметили в УВД, круг причастных к смерти мужчины людей уже установлен.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Об исчезновении своего родственника, ездившего на заработки в Россию, сообщила в милицию жительница города.

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