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Школьница погибла под колесами МАЗа в Гомеле

20.10.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Гомеле, в котором погибла ученица 5 класса, сообщили в МВД.

Смертельное ДТП произошло в 14:50 в минувший четверг.

Школьница погибла под колесами МАЗа в Гомеле
© Фото: ГАИ Витебска
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"В Гомеле МАЗ совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу ученицу 5 класса школы. Девочка погибла", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников агентства, водитель является жителем Гомеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Это не единственная авария со смертельным исходом за минувшие сутки.

"В Борисовском районе в ДТП погиб мужчина 1964 года рождения, житель Витебска. На него совершил наезд житель Гродно, управляя автобусом Mercedes, — сказали в МВД.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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За минувшие сутки в Беларуси произошло два ДТП, в которых погибли люди, в том числе несовершеннолетняя девочка.

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