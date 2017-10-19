Школьница погибла под колесами МАЗа в Гомеле

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Гомеле, в котором погибла ученица 5 класса, сообщили в МВД.

Смертельное ДТП произошло в 14:50 в минувший четверг.

"В Гомеле МАЗ совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу ученицу 5 класса школы. Девочка погибла", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников агентства, водитель является жителем Гомеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Это не единственная авария со смертельным исходом за минувшие сутки.

"В Борисовском районе в ДТП погиб мужчина 1964 года рождения, житель Витебска. На него совершил наезд житель Гродно, управляя автобусом Mercedes, — сказали в МВД.

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