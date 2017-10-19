Бурый медведь пришел на городской рынок на Камчатке

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Медведь забрел на рынок города Елизово на Камчатке рано утром в пятницу, правоохранители не смогли обнаружить хищника.

Необычного "покупателя" зафиксировала камера видеонаблюдения. Бурый медведь забежал на территорию рынка через открытую калитку. Водитель микроавтобуса увидел незваного гостя и попытался его прогнать. Судя по всему, он не смог справиться с задачей, и очевидцы обратились за помощью к правоохранителям.

На место происшествия прибыли полицейские и охотоведы. Однако оперативным службам не удалось обнаружить хищника.

Зачастую медведи выходят к людям на Камчатке в поисках пищи. В 2017 году было зафиксировано несколько подобных случаев и отстрелено более 20 медведей, которые представляли угрозу для человека.

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