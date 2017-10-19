ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бурый медведь пришел на городской рынок на Камчатке

20.10.2017 09:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Медведь забрел на рынок города Елизово на Камчатке рано утром в пятницу, правоохранители не смогли обнаружить хищника.

Необычного "покупателя" зафиксировала камера видеонаблюдения. Бурый медведь забежал на территорию рынка через открытую калитку. Водитель микроавтобуса увидел незваного гостя и попытался его прогнать. Судя по всему, он не смог справиться с задачей, и очевидцы обратились за помощью к правоохранителям.

На место происшествия прибыли полицейские и охотоведы. Однако оперативным службам не удалось обнаружить хищника.

Зачастую медведи выходят к людям на Камчатке в поисках пищи. В 2017 году было зафиксировано несколько подобных случаев и отстрелено более 20 медведей, которые представляли угрозу для человека.

Читайте также:

Медведь напал на детей в Красноярском крае — погиб мальчик >>

Ученые смогли впервые сфотографировать медведя в Чернобыльской зоне >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медведи на Камчатке часто выходят к людям, в этот раз хищника могла испугать проезжавшая машина, и он забежал на рынок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьница погибла под колесами МАЗа в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика