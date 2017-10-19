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Высота факела 15-20 метров. В Подмосковье горел магистральный газопровод

20.10.2017 09:58 — ЧП | Tut.by  
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Утром 20 октября в подмосковных Луховицах произошел разрыв газопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служб ГУ МЧС России по Московской области.


Фото: vk.com/id48415539

«В 06.25 поступило сообщение о возгорании газопровода в поселке близ Луховиц. По прибытии на место установлено, что происходит горение факела на высоте 15−20 метров», — сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС заверяют, что угрозы населению нет. Расстояние до ближайших населенных пунктов от 1,2 до 3 км. Пострадавших и погибших нет. Потребителей отключили от газоснабжения.

На сайте МЧС указано, что пожар ликвидировали в 9 часов утра.

 
 
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Пострадавших и погибших нет. Потребителей отключили от газоснабжения.

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