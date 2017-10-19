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Под Молодечно раненый ножницами мужчина бежал навстречу скорой и попал под авто

20.10.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Инцидент произошёл утром 18 октября в деревне Криница.

Бригада скорой помощи с сиреной ехала на вызов в Красное, — сообщил СМИ госавтоинспектор Молодечненского РОВД Сергей Бартош. Мужчина появился на трассе внезапно. Он поссорился с сестрой, та ударила его в грудь ножницами. Мужчина выбежал на улицу в надежде остановить медиков и получить оперативную помощь. Но был пьян, немного не рассчитал силы и напугал водителя скорой. Тот сообразил быстро, ударил по тормозам, но всё-таки задел нежданного гостя боковым правым зеркалом. Сейчас мужчина находится в больнице.

Источник: Миноблисполком

Фото к теме носит иллюстрированный характер/belrynokby.ru

 
 
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Инцидент произошёл утром 18 октября в деревне Криница. Бригада скорой помощи с сиреной ехала на вызов в Красное, — сообщил СМИ госавтоинспектор Молодечненского...

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