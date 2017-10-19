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В лесу в Витебском районе нашли более 400 единиц боеприпасов времен войны
В лесу возде деревни Коммунарка Витебского района нашли более 250 снарядов разного калибра, почти 140 взрывателей, более десятка мин,
Вечером 18 октября в этом лесу обнаружили 89 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 12 минометных мин калибра 81 мм, 98 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 67 артиллерийских снарядов калибра 37 мм и 138 артиллерийских взрывателей.
Саперы уничтожили все опасные находки.
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Саперы уничтожили все опасные находки.
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Архив (ЧП)
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