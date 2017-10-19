Арсенал времен ВОВ нашли в лесу под Витебском

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Более 400 боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) были найдены в лесу в Витебском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Внушительный арсенал был обнаружен вечером 18 октября неподалеку от деревни Коммунарка.

"Обнаружены 89 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 12 минометных мин калибра 81 мм, 98 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 67 артиллерийских снарядов калибра 37 мм и 138 артиллерийских взрывателей времен ВОВ", — рассказали в УВД.

Собеседники агентства проинформировали, что боеприпасы были уничтожены на следующий день на территории воинской части 5524 внутренних войск.