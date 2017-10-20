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Подросток убил двух детей в бразильской школе и ранил семерых

20.10.2017 22:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Подросток открыл стрельбу из огнестрельного оружия в школе в бразильском городе Гояния, передает местный портал Infobae.

Подросток убил двух детей в бразильской школе и ранил семерых
© AP/ Patrick Semansky
Задержан мужчина, открывший стрельбу в бизнес-парке в США

Инцидент произошел в пятницу — парень принес оружие своих родителей в школу и начал стрелять по детям. В результате как минимум два ребенка погибли, еще семь получили ранения.

По информации портала, родители малолетнего стрелка работают в военной полиции.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелявшего.

Сообщается, что сверстники в школе издевались над стрелком, возможно, это и стало причиной попытки расправиться со своими обидчиками. Однако полиция пока не подтвердила эту версию.

 
Теги: Минск
 
 
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По некоторой информации школьник принес оружие, чтобы расправиться со своими обидчиками.

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