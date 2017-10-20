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"Исламское государство" взяло ответственность за взрыв в мечети Кабула

20.10.2017 20:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Запрещенная во многих странах мира радикальная группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в мечети в столице Афганистана, передает телеканал 1TV.

"Исламское государство" взяло ответственность за взрыв в мечети Кабула
© REUTERS/ STRINGER
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Теракт произошел в пятницу в мечети, расположенной на западе Кабула — самоподрыв в храме совершил террорист-смертник.

В результате погибли 59 прихожан, 55 получили ранения. По информации полиции, среди погибших — женщины и дети.

Еще один взрыв спустя некоторое время произошел в провинции Гур — там смертник также подорвал себя в мечети. В результате не менее 10 человек погибли, около 20 ранены.

 
Теги: Минск
 
 
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Позже еще один смертник подорвал себя в мечети в афганской провинции Гур – там погибли не менее 10 человек и около 20 получили ранения.

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