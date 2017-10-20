МИНСК, 20 окт — Sputnik. Запрещенная во многих странах мира радикальная группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в мечети в столице Афганистана, передает телеканал 1TV.



© REUTERS/ STRINGER Десятки солдат погибли на военной базе в Афганистане

Теракт произошел в пятницу в мечети, расположенной на западе Кабула — самоподрыв в храме совершил террорист-смертник.

В результате погибли 59 прихожан, 55 получили ранения. По информации полиции, среди погибших — женщины и дети.

Еще один взрыв спустя некоторое время произошел в провинции Гур — там смертник также подорвал себя в мечети. В результате не менее 10 человек погибли, около 20 ранены.