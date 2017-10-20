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Респектабельный район Кабула обстреляли ракетами
21.10.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Несколько ракет упали на один из богатых районов Кабула Вазир Акбар Кхан, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, сообщает
© AFP/ STRINGER
О том, есть ли жертвы и пострадавшие, пока не сообщается.
В этом районе на севере Кабула находится президентский дворец, иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады, а также международный аэропорт Кабула.
Накануне в пятницу 20 октября в Кабуле и провинции Гур было совершено два террористических акта в мечетях. Первый произошел в мечети имама Замана в западной части Кабула, где смертник подорвал себя, а за взрывом последовала стрельба. Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур.
© REUTERS/ Omar Sobhani
Пострадавший в результате теракта на месте взрыва в мечети Кабула, Афганистан
При двух взрывах в мечетях в Афганистане погибло около 70 человек, около 50 получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети.
Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в РБ и в РФ)
Ситуация в Афганистане в последние месяцы сильно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", захватившее значительную территорию сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.
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Накануне в результате двух взрывов в мечетях столицы Афганистана погибли около 70 человек.
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