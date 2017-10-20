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К ДТП в Харькове может быть причастен сотрудник СБУ

21.10.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин сообщил, что владеет информацией о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове, в котором на пешеходном переходе погибли пять человек.

К ДТП в Харькове может быть причастен сотрудник СБУ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Lexus. Есть информация, что за рулем Touareg сидел действующий сотрудник СБУ", — написал Добкин в Twitter.

Трагедия произошла в среду: Lexus столкнулся с Touareg, а затем врезался в группу людей в Харькове, в результате чего погибли пять человек, а шесть пострадали. За рулем была 20-летняя студентка Алена Зайцева, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу, а водитель второго авто, также принимавшего участие "покатушках", должен рассматриваться следствием в качестве свидетеля.

Водителя Lexus Алену Зайцеву за два года, которые она водит машину, восемь раз штрафовали за нарушение ПДД, в ее крови обнаружены опиаты. Девушка вину не признала и заявила, что принимала успокоительное, так как десять лет назад получила травму головы и теперь регулярно обследуется у невропатолога. Она также попросила семьи погибших разрешить ее родителям оказать им помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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У депутата Верховной рады Украины появилась информация, что за рулем автомобиля, сбившего Lexus Алены Зайцевой, сидел действующий сотрудник СБУ.

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