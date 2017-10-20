ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК РФ рассматривает две версии смерти Марьянова

21.10.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — таковы два версии следствия по делу смерти российского актера Дмитрия Марьянова.

Марьянов скончался 15 октября, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Актеру было 47 лет.

СК РФ рассматривает две версии смерти Марьянова
© Sputnik/ Владимир Песня
Смерть актера Марьянова: следователи возбудили дело

"Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья", — говорится в релизе СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом актеру скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и "скорой".

Центр без лицензии

Реабилитационный центр "Феникс", в котором находился Марьянов перед смертью, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, сообщили ранее в Росздравнадзоре. Правле, в службе добавили, что у центра есть лицензия на оказание социальной помощи.

Как рассказали следователи, "произведен обыск в реабилитационной клинике "Феникс", в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре".

Диспетчер скорой помощи уволен

Накануне Минздрав Подмосковья сообщил об увольнении диспетчера скорой, принявшего вызов к Марьянову.

По словам друзей актера, когда он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

СК РФ рассматривает две версии смерти Марьянова
© Sputnik/ Алексей Куденко
На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве

Актера похоронили на Химкинском кладбище

Панихида по актеру прошла 18 октября в московском Доме кино при большом скоплении людей. Проводить Марьянова пришли его родные, друзья, многочисленные поклонники и коллеги — Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие — всего более тысячи человек, сообщили в Союзе кинематографистов.

СК РФ рассматривает две версии смерти Марьянова
© Sputnik/ Алексей Куденко
На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве

Гроб с телом актера в окружении толпы вынесли под бурные аплодисменты, которые не стихали очень долго.

Марьянов прославился в юности, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в театре имени Моссовета играл в аншлаговом спектакле "Ladies Night". Марьянов снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов", — в кино сыграл всего более 80 ролей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
К ДТП в Харькове может быть причастен сотрудник СБУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика