СК РФ рассматривает две версии смерти Марьянова

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — таковы два версии следствия по делу смерти российского актера Дмитрия Марьянова.

Марьянов скончался 15 октября, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Актеру было 47 лет.



© Sputnik/ Владимир Песня Смерть актера Марьянова: следователи возбудили дело

"Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром "Феникс", не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья", — говорится в релизе СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом актеру скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и "скорой".

Центр без лицензии

Реабилитационный центр "Феникс", в котором находился Марьянов перед смертью, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, сообщили ранее в Росздравнадзоре. Правле, в службе добавили, что у центра есть лицензия на оказание социальной помощи.

Как рассказали следователи, "произведен обыск в реабилитационной клинике "Феникс", в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре".

Диспетчер скорой помощи уволен

Накануне Минздрав Подмосковья сообщил об увольнении диспетчера скорой, принявшего вызов к Марьянову.

По словам друзей актера, когда он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.



© Sputnik/ Алексей Куденко На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве

Актера похоронили на Химкинском кладбище

Панихида по актеру прошла 18 октября в московском Доме кино при большом скоплении людей. Проводить Марьянова пришли его родные, друзья, многочисленные поклонники и коллеги — Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие — всего более тысячи человек, сообщили в Союзе кинематографистов.



© Sputnik/ Алексей Куденко На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве

Гроб с телом актера в окружении толпы вынесли под бурные аплодисменты, которые не стихали очень долго.

Марьянов прославился в юности, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в театре имени Моссовета играл в аншлаговом спектакле "Ladies Night". Марьянов снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов", — в кино сыграл всего более 80 ролей.