Четыре человека пострадали от нападения мужчины в Мюнхене

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Четыре человека в Мюнхене стали жертвой неизвестного вооруженного ножом мужчины. Инцидент произошел на востоке города в районе Розенхаймерплац, сообщается в Twitter полиции.

"Мы ведем поиски всеми доступными для полиции средствами", — сообщают немецкие правоохранители.

Messerattacke am #RosenheimerPlatz — wir sind für euch live vor Ort und berichten von der Lage! #München pic.twitter.com/V8pmaXuXUy — 95.5 Charivari (@955charivari) 21 октября 2017 г.

По данным полиции, четыре человека получили легкие ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Жителей района, в котором произошло нападение, просят оставаться в домах, полицейские патрулируют площадь, где произошло происшествие. Над районом кружит вертолет и дежурят машины скорой помощи.