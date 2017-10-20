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Четыре человека пострадали от нападения мужчины в Мюнхене

21.10.2017 13:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Четыре человека в Мюнхене стали жертвой неизвестного вооруженного ножом мужчины. Инцидент произошел на востоке города в районе Розенхаймерплац, сообщается в Twitter полиции.

"Мы ведем поиски всеми доступными для полиции средствами", — сообщают немецкие правоохранители.

По данным полиции, четыре человека получили легкие ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Жителей района, в котором произошло нападение, просят оставаться в домах, полицейские патрулируют площадь, где произошло происшествие. Над районом кружит вертолет и дежурят машины скорой помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестный был вооружен ножом, полиция пытается установить его личность.

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