Движение по МКАД затруднено из-за аварии с грузовиком МАЗ

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Движение транспорта по Минской кольцевой автодороге под развязкой с улицей Притыцкого ограничено в обе стороны из-за крупной аварии, сообщили в субботу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 13:30. По словам водителя МАЗа, он двигался по второй полосе кольцевой в направлении улицы Мазурова. Внезапно перед ним резко перестроилась машина, чтобы избежать столкновения с ней, водителю грузовика пришлось резко тормозить.

"МАЗ занесло и выбросило в третью полосу, где он столкнулся с двигавшейся по ней автомашиной Peugeot и далее совершил наезд на дорожное ограждение, пробив его, и выехал на встречную проезжую часть", — рассказали в ГАИ.

Во встречном направлении двигался автомобиль Skoda — водитель иномарки не смог избежать столкновения с отброшенной во вторую полосу частью дорожного ограждения.

В ГАИ отметили, что движение по МКАД под развязкой с улицей Притыцкого ограничено в обе стороны и осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.