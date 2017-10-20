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Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене
21.10.2017 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Мужчина, внешность которого подходит под описание злоумышленника, напавшего на прохожих в Мюнхене, был задержан правоохранителями, сообщили в полиции города.
Как стало известно ранее, вооруженный ножом мужчина в субботу утром
Во время следственных действий недалеко от улицы Отто-Брунер-Штрассе был остановлен мужчина — он попытался скрыться от правоохранителей, но впоследствии был задержан. Пока в полиции не подтверждают, что именно этот человек ранее напал на прохожих. Однако описание разыскиваемого преступника сильно подходит к внешности задержанного.
Также стало известно, что полиция Мюнхена не исключает политический или религиозный мотив во время нападений.
Среди пострадавших в результате атаки были граждане Италии и Румынии. Также оказался ранен ребенок.
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Сотрудники полиции не исключают, что у нападавшего был политический или религиозный мотив.
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