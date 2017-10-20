Полиция задержала подозреваемого в нападении на прохожих в Мюнхене

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Мужчина, внешность которого подходит под описание злоумышленника, напавшего на прохожих в Мюнхене, был задержан правоохранителями, сообщили в полиции города.

Как стало известно ранее, вооруженный ножом мужчина в субботу утром напал на прохожих . Предположительно, он передвигался по городу на велосипеде, так как нападения на людей произошли на нескольких улицах. По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека.

Во время следственных действий недалеко от улицы Отто-Брунер-Штрассе был остановлен мужчина — он попытался скрыться от правоохранителей, но впоследствии был задержан. Пока в полиции не подтверждают, что именно этот человек ранее напал на прохожих. Однако описание разыскиваемого преступника сильно подходит к внешности задержанного.

Также стало известно, что полиция Мюнхена не исключает политический или религиозный мотив во время нападений.

Среди пострадавших в результате атаки были граждане Италии и Румынии. Также оказался ранен ребенок.