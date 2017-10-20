Мужчина сбросил собаку подруги с пятого этажа – пес погиб

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Сотрудники милиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выбросил собаку с балкона на улице Есенина, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

"В минувшую пятницу мужчина 1988 года рождения ранее судимый за грабеж в сильном подпитии пришел к подруге, вывел ее собаку на лестничную площадку и стал избивать: поднимал на руках выше головы и бросал на пол", — рассказали в ГУВД.

Когда на площадку вышла соседка и попыталась защитить собаку, злоумышленник бросился к ней. К счастью, женщина успела спрятаться в своей квартире, после чего мужчина отнес собаку на общий балкон и сбросил животное вниз.

Сидевшая на скамейке женщина наблюдала инцидент и рассказала, что от травм собака умерла на месте. Милицию вызвали соседи, на место инцидента прибыл участковый инспектор милиции и следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины составлен протокол по статье 17.1 (мелкое хулиганство) КоАП Республики Беларусь, после чего его доставили в Центр изоляции правонарушителей. Районный отдел следственного комитета Московского района столицы проводит дальнейшую проверку.