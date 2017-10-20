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Мужчина сбросил собаку подруги с пятого этажа – пес погиб

21.10.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Сотрудники милиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выбросил собаку с балкона на улице Есенина, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина сбросил собаку подруги с пятого этажа – пес погиб
CC BY 2.0 / changehali / Sleeping family
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"В минувшую пятницу мужчина 1988 года рождения ранее судимый за грабеж в сильном подпитии пришел к подруге, вывел ее собаку на лестничную площадку и стал избивать: поднимал на руках выше головы и бросал на пол", — рассказали в ГУВД.

Когда на площадку вышла соседка и попыталась защитить собаку, злоумышленник бросился к ней. К счастью, женщина успела спрятаться в своей квартире, после чего мужчина отнес собаку на общий балкон и сбросил животное вниз.

Сидевшая на скамейке женщина наблюдала инцидент и рассказала, что от травм собака умерла на месте. Милицию вызвали соседи, на место инцидента прибыл участковый инспектор милиции и следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины составлен протокол по статье 17.1 (мелкое хулиганство) КоАП Республики Беларусь, после чего его доставили в Центр изоляции правонарушителей. Районный отдел следственного комитета Московского района столицы проводит дальнейшую проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В момент инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

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