Количество пострадавших от нападения в Мюнхене увеличилось до восьми

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Полиция Мюнхена сообщила о восьми пострадавших в результате атаки с ножом, которая произошла в этом немецком городе в субботу.

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на нескольких улицах Мюнхена. Предположительно, преступник передвигался по городу на велосипеде. Подозреваемого удалось задержать : это 33-летний немец.

В настоящий момент ничто не указывает на террористический след, сообщили в полиции. Ранее правоохранительные органы исключили религиозный и политический мотивы.

Согласно последним данным, во время вооруженной атаки пострадали восемь человек. Семь из них получили резаные раны. Один — удар кулаком. Среди раненых — семь мужчин в возрасте от 12 до 77 лет, а также женщина 44 лет.