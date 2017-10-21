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Количество пострадавших от нападения в Мюнхене увеличилось до восьми

21.10.2017 22:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Полиция Мюнхена сообщила о восьми пострадавших в результате атаки с ножом, которая произошла в этом немецком городе в субботу.

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на нескольких улицах Мюнхена. Предположительно, преступник передвигался по городу на велосипеде. Подозреваемого удалось задержать: это 33-летний немец.

В настоящий момент ничто не указывает на террористический след, сообщили в полиции. Ранее правоохранительные органы исключили религиозный и политический мотивы.

Согласно последним данным, во время вооруженной атаки пострадали восемь человек. Семь из них получили резаные раны. Один — удар кулаком. Среди раненых — семь мужчин в возрасте от 12 до 77 лет, а также женщина 44 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовная полиция города займется дальнейшим расследованием случившегося.

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