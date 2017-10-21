Взрыв у военной академии в Кабуле: не менее 15 человек погибли

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв недалеко от военной академии в Кабуле, жертвами которого стали 15 человек, сообщило местное телевидение.



© REUTERS/ Omar Sobhani Респектабельный район Кабула обстреляли ракетами

Трагедия произошла в субботу неподалеку от академии маршала Фахима. Микроавтобус, перевозивший слушателей учебного заведения, был атакован смертником. Также известно, что взрыв прогремел спустя несколько часов после того, как Кабул подвергся ракетному обстрелу .

В Афганистане действует миссия НАТО "Решительная поддержка", она назвала атаку "нападением на будущее Афганистана и национальных сил безопасности и обороны страны". Также миссия отметила, что нападение свидетельствует об отчаянии боевиков и неспособности одержать победу над афганскими силами на поле боя.

В минувшую пятницу смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. За взрывом, по информации очевидцев, последовала стрельба.

В МИД Германии резко осудили теракты в Афганистане, которые унесли жизни десятков человек. В заявлении ведомства говорится, что "подлые атаки в Гуре и Кабуле были направлены против людей, которые хотели совершить религиозные обряды в мечети".

Также в МИД отметили, что "это бессмысленное насилие ничем не оправдать".