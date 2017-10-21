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В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета
В небе над Москвой едва не столкнулись израильский бизнес-джет и пассажирский самолет, который выполнял рейс из Сочи в российскую столицу. Об этом сообщает
По информации агентства, израильский самолет вышел за пределы эшелона и приблизился к пассажирскому лайнеру на опасно близкое расстояние.
«Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома „Остафьево“ в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером Сочи — Москва», — сказал собеседник агентства.
Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы и самолеты благополучно разошлись.
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По информации "Интерфакс", израильский самолет вышел за пределы эшелона и приблизился к пассажирскому лайнеру на опасно близкое расстояние.
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Архив (ЧП)
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