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В небе над Москвой чуть не столкнулись два самолета

22.10.2017 12:17 — ЧП | Tut.by  
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В небе над Москвой едва не столкнулись израильский бизнес-джет и пассажирский самолет, который выполнял рейс из Сочи в российскую столицу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в экстренных службах.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По информации агентства, израильский самолет вышел за пределы эшелона и приблизился к пассажирскому лайнеру на опасно близкое расстояние.

«Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома „Остафьево“ в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером Сочи — Москва», — сказал собеседник агентства.

Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы и самолеты благополучно разошлись.

 
 
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По информации "Интерфакс", израильский самолет вышел за пределы эшелона и приблизился к пассажирскому лайнеру на опасно близкое расстояние.

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