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Пьяный на Mercedes вылетел в кювет под Ивацевичами: погибла девушка

22.10.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ивацевичском районе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Пьяный на Mercedes вылетел в кювет под Ивацевичами: погибла девушка
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
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Авария произошла накануне рано утром — Mercedes-W124 под управлением 25-летнего жителя деревни Вулька Телеханская на автодороге между Телеханами и Выгонщики вылетел в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП погибла 17-летняя односельчанка водителя. Ее 26-летний брат, а также сам водитель помещены в больницу.

По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем "Мерседеса", был в нетрезвом состоянии, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Брат погибшей девушки, а также и водитель 124-го были госпитализированы с травмами – по информации ГАИ все трое не были пристегнуты.

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