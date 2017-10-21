Пьяный на Mercedes вылетел в кювет под Ивацевичами: погибла девушка

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ивацевичском районе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.



© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин Школьница погибла под колесами МАЗа в Гомеле

Авария произошла накануне рано утром — Mercedes-W124 под управлением 25-летнего жителя деревни Вулька Телеханская на автодороге между Телеханами и Выгонщики вылетел в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП погибла 17-летняя односельчанка водителя. Ее 26-летний брат, а также сам водитель помещены в больницу.

По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем "Мерседеса", был в нетрезвом состоянии, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии устанавливаются.