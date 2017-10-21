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Пьяный на Mercedes вылетел в кювет под Ивацевичами: погибла девушка
22.10.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ивацевичском районе, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
Авария произошла накануне рано утром — Mercedes-W124 под управлением 25-летнего жителя деревни Вулька Телеханская на автодороге между Телеханами и Выгонщики вылетел в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП погибла 17-летняя односельчанка водителя. Ее 26-летний брат, а также сам водитель помещены в больницу.
По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем "Мерседеса", был в нетрезвом состоянии, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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Брат погибшей девушки, а также и водитель 124-го были госпитализированы с травмами – по информации ГАИ все трое не были пристегнуты.
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