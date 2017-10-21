Житель Могилевщины упал по неосторожности в погреб и сломал шейку бедра

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Житель города Круглое сломал шейку бедра, упав по неосторожности в погреб собственного сарая, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщается, что несчастный случай произошел ввиду личной неосторожности пострадавшего. В субботу мужчина 1956 года рождения закатывал велосипед в сарай, и не обратил внимание на то, что крышка погреба отсутствует, в результате чего упал с трехметровой высоты.

Поняв, что самостоятельно выбраться не сможет, стал звать на помощь. Его крики услышала соседка, которая и вызвала МЧС. Пострадавший был доставлен в Круглянскую ЦРБ.

Еще один инцидент, произошедший по неосторожности, случился в субботу в Костюковичах. Пенсионерка, инвалид первой группы, упала в колодец у себя во дворе. Глубина колодца составляет четыре метра. На ее крики прибежал муж, который тут же позвонил в МЧС.

Пенсионерку 1944 года рождения спасли с помощью опущенной в колодец лестницы-штурмовки. С общим переохлаждением она госпитализирована в Костюковичскую ЦРБ.