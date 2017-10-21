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Житель Могилевщины упал по неосторожности в погреб и сломал шейку бедра
22.10.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Житель города Круглое сломал шейку бедра, упав по неосторожности в погреб собственного сарая, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщается, что несчастный случай произошел ввиду личной неосторожности пострадавшего. В субботу мужчина 1956 года рождения закатывал велосипед в сарай, и не обратил внимание на то, что крышка погреба отсутствует, в результате чего упал с трехметровой высоты.
Поняв, что самостоятельно выбраться не сможет, стал звать на помощь. Его крики услышала соседка, которая и вызвала МЧС. Пострадавший был доставлен в Круглянскую ЦРБ.
Еще один инцидент, произошедший по неосторожности, случился в субботу в Костюковичах. Пенсионерка, инвалид первой группы, упала в колодец у себя во дворе. Глубина колодца составляет четыре метра. На ее крики прибежал муж, который тут же позвонил в МЧС.
Пенсионерку 1944 года рождения спасли с помощью опущенной в колодец лестницы-штурмовки. С общим переохлаждением она госпитализирована в Костюковичскую ЦРБ.
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Мужчина закатывал велосипед в сарай и не обратил внимание на отсутствие крышки погреба; после несчастного случая был госпитализирован в местную ЦРБ.
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