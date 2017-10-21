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Хакеры атаковали сайты правительства и Конституционного суда Испании
22.10.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Сразу несколько испанских сайтов были атакованы хакерами, объявившими операцию "Освободим Каталонию".
© REUTERS/ Ruben Moreno Garcia / Generalitat de Catalunya
В субботу они обрушили сайт Конституционного суда Испании. Затем атакам подверглись сайты министерств экономики, развития и юстиции — они не работали некоторое время.
От действий хакеров пострадали порталы правой Народной парии и Фонда Франсиско Франко. К утру воскресенья, 22 октября, работу всех сайтов удалось восстановиться.
В субботу правительство Испании
Тем временем глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал данное решение "унижением" и нападением на демократию. Также
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Атаке подверглись порталы некоторых министерств Испании, а также Народной партии.
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