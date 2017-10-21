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Хакеры атаковали сайты правительства и Конституционного суда Испании

22.10.2017 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Сразу несколько испанских сайтов были атакованы хакерами, объявившими операцию "Освободим Каталонию".

Хакеры атаковали сайты правительства и Конституционного суда Испании
© REUTERS/ Ruben Moreno Garcia / Generalitat de Catalunya
Пучдемон обвинил Фелипе VI в поддержке агрессии против Каталонии

В субботу они обрушили сайт Конституционного суда Испании. Затем атакам подверглись сайты министерств экономики, развития и юстиции — они не работали некоторое время.

От действий хакеров пострадали порталы правой Народной парии и Фонда Франсиско Франко. К утру воскресенья, 22 октября, работу всех сайтов удалось восстановиться.

В субботу правительство Испании провело экстренное заседание, на котором решило применить 155-ю статью Конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет министров также предлагает отстранить от занимаемых должностей правительство Каталонии. В течение шести месяцев Кабмин собирается объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Эти меры должен утвердить сенат Испании во время заседания, которое, как ожидается, пройдет 27 октября.

Тем временем глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал данное решение "унижением" и нападением на демократию. Также он обвинил короля Испании в поддержке таких агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента.

 
Теги: Минск
 
 
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Атаке подверглись порталы некоторых министерств Испании, а также Народной партии.

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