МИНСК, 22 окт — Sputnik. Возгорание на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону вспыхнуло днем в воскресенье, по последним данным, площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по области.

Пожару присвоен четвертый номер сложности. В управлении также отметили, что существует угроза распространения огня.

​Как выяснилось, горит здание из металлокаркаса. В частности, в павильоне находятся бытовая химия и пластиковая посуда. На месте ЧП работают более 50 человек и 15 единиц техники.

Две недели назад в Ростове-на-Дону также горел рынок. По данным полиции, причиной возгорания стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом двумя работниками. Никто не пострадал, однако выгорела около шести тысяч квадратных метров вещевого рынка. Ущерб при этом составил около 200 млн российских рублей.