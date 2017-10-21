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Спасатели за сутки помогли двум пенсионерам: одного вытащили из погреба, вторую - из колодца
Спасатели из Могилевской области за сутки (21−22 октября) получили два вызова к пожилым людям, которые оказались заблокированы в местах, из которых не смогли выбраться сами. Пенсионерку из Костюковичей вытащили из колодца, а пенсионеру из города Круглое помогли выбраться из погреба. Об этом сообщает Могилевское УМЧС.
21 октября около 18.00 в Костюковичское РОЧС
В тот же день, 21 октября, похожее
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Спасатели из Могилевской области за сутки (21−22 октября) получили два вызова к пожилым людям, которые оказались заблокированы в местах, из которых не смогли...
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