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Спасатели за сутки помогли двум пенсионерам: одного вытащили из погреба, вторую - из колодца

22.10.2017 17:16 — ЧП | Tut.by  
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Спасатели из Могилевской области за сутки (21−22 октября) получили два вызова к пожилым людям, которые оказались заблокированы в местах, из которых не смогли выбраться сами. Пенсионерку из Костюковичей вытащили из колодца, а пенсионеру из города Круглое помогли выбраться из погреба. Об этом сообщает Могилевское УМЧС.

21 октября около 18.00 в Костюковичское РОЧС поступило сообщение о женщине, упавшей в колодец на территории частного дома по улице Магистральной. Прибыв на место, спасатели обнаружили на дне 4-метрового питьевого колодца хозяйку дома, пенсионерку 1944 года рождения с инвалидностью 1-й группы. Женщину достали с помощью лестницы-штурмовки. Она госпитализирована с общим переохлаждением.


В тот же день, 21 октября, похожее сообщение поступило в Круглянское РОЧС — в погреб возле жилого дома по улице Советской упал мужчина. Прибывшие на место спасатели зафиксировали ногу пострадавшего с помощью шины и помогли ему выбрать из погреба с помощью самодельной деревянной лестницы. Мужчина, пенсионер 1956 года рождения, рассказал, что упал в погреб по неосторожности: он закатывал велосипед в сарай, крышка погреба отсутствовала. Его крики услышала соседка, которая и вызвал спасателей. Пострадавший доставлен в Круглянскую ЦРБ с переломом шейки бедра.


 
 
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Спасатели из Могилевской области за сутки (21−22 октября) получили два вызова к пожилым людям, которые оказались заблокированы в местах, из которых не смогли...

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