Мужчина без причины столкнул незнакомку на рельсы в метро Гонконга

В Гонконге полиция арестовала мужчину, столкнувшего незнакомую женщину на рельсы в метро. Об этом сообщает South China Morning Post. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, ролик выложили в Сети, в том числе на Facebook .

Инцидент произошел утром 21 октября в округе Юньлон. 59-летняя женщина, работающая на станции, остановилась на краю платформы и помахала знакомому, находившемуся по другую сторону путей. В это время шедший позади мужчина без причины столкнул уборщицу на рельсы одной рукой и спокойно пошел дальше.

Женщина получила серьезную травму челюсти и не смогла сразу встать. Издание отмечает, что в момент происшествия поезд по путям не проходил. Позднее пострадавшую доставили в больницу.

56-летнего подозреваемого в скором времени арестовали возле станции. Его мотивы пока неизвестны.