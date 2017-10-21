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Мужчина без причины столкнул незнакомку на рельсы в метро Гонконга

22.10.2017 18:13 — ЧП | Tut.by  
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В Гонконге полиция арестовала мужчину, столкнувшего незнакомую женщину на рельсы в метро. Об этом сообщает South China Morning Post. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, ролик выложили в Сети, в том числе на Facebook.

Инцидент произошел утром 21 октября в округе Юньлон. 59-летняя женщина, работающая на станции, остановилась на краю платформы и помахала знакомому, находившемуся по другую сторону путей. В это время шедший позади мужчина без причины столкнул уборщицу на рельсы одной рукой и спокойно пошел дальше.

Женщина получила серьезную травму челюсти и не смогла сразу встать. Издание отмечает, что в момент происшествия поезд по путям не проходил. Позднее пострадавшую доставили в больницу.

56-летнего подозреваемого в скором времени арестовали возле станции. Его мотивы пока неизвестны.

 
 
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59-летняя женщина, работающая на станции, остановилась на краю платформы и помахала знакомому, находившемуся по другую сторону путей. В это время шедший позади...

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