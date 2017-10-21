Не агент СБУ: новые подробности дела о ДТП в Харькове

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, который стал участником ДТП в Харькове, не имеет отношения к Службе безопасности Украины, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Трагедия произошла в минувшую среду в Харькове. В результате столкновения на перекрестке двух автомобилей Lexus и Volkswagen первую машину отбросило на пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. Погибли пять человек , шестеро пострадали.

Накануне депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что ему стало известно, что за рулем Volkswagen сидел действующий сотрудник СБУ. Однако позже прокуратура это заявление опровергла.

"По данным следствия, этот человек является предпринимателем и занимается розничной торговлей, кажется, пищевых продуктов… Еще результатов экспертизы нет, нарушил ли он правила — это сейчас главный вопрос для следствия: установить обстоятельства действий именно водителя Touareg", — рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик в эфире телеканала "112 Украина" .

Не агент и не свидетель?

Также стало известно, что статус водителя Touareg может быть изменен по итогам назначенных экспертиз. Пока в резонансном деле он проходит как свидетель.

"Это касается также второго водителя, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", — заявил начальник главного управления национальной полиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге в субботу.



© Фото: Пресс-служба МВД Украины Lexus въехал в толпу людей в Харькове, участвуя в гонке

Результаты экспертизы будут готовы не ранее, чем через десять дней, добавил специалист.

Девушку, водителя Lexus, суд уже лишил водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога. Во время экспертизы было установлено, что в крови 20-летней местной жительницы на момент произошедшего были опиаты. Возбуждено уголовное дело, автомобилистке грозит до десяти лет лишения свободы.