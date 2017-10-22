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Полиция: инцидент с вооруженным мужчиной в Нанитоне разрешен

22.10.2017 22:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Один мужчина был арестован и находится под стражей правоохранителей, сообщили в полиции британского графства Уорвикшир, комментируя инцидент с вооруженным злоумышленником в Нанитоне.

В заявлении полиции говорится, что в развлекательном центре Bermuda Park работали переговорщики, представители авиаподразделений пожарных служб, вооруженной полиции и скорой помощи. В ходе операции был задержан один мужчина, он находится под стражей.

Правоохранители эвакуировали всех людей, находившихся в боулинг-клубе и соседних помещениях. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина несколько часов удерживал двух заложников — сотрудников боулинг-клуба.

По данным службы скорой помощи округа Уэст-Мидлендс, подозреваемого доставили в больницу, еще два человека были обследованы на месте. Ранений у них не обнаружено.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности произошедшего местная полиция не сообщила.

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