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Полиция: инцидент с вооруженным мужчиной в Нанитоне разрешен
22.10.2017 22:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Один мужчина был арестован и находится под стражей правоохранителей, сообщили в полиции британского графства Уорвикшир, комментируя инцидент с вооруженным злоумышленником в Нанитоне.
В заявлении полиции говорится, что в развлекательном центре Bermuda Park работали переговорщики, представители авиаподразделений пожарных служб, вооруженной полиции и скорой помощи. В ходе операции был задержан один мужчина, он находится под стражей.
Правоохранители эвакуировали всех людей, находившихся в боулинг-клубе и соседних помещениях. Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина
По данным службы скорой помощи округа Уэст-Мидлендс, подозреваемого доставили в больницу, еще два человека были обследованы на месте. Ранений у них не обнаружено.
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Подробности произошедшего местная полиция не сообщила.
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