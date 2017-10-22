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Пожар на рынке "Атлант" под Ростовом ликвидирован
22.10.2017 21:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке "Атлант" в Ростовской области, сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области.
© Sputnik/ Таисия Воронцова
Торговый павильон рынка
В горевшем павильоне находились бытовая химия и пластиковая посуда. Очевидцы ранее сообщили о нескольких хлопках внутри павильона.
Борьбу с огнем осложняла токсичность и легковоспламеняемость товара. Также пожарным мешал сильный ветер и удаленность рынка от источников воды.
Причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора.
Тушили огонь более 211 человек и 76 единиц техники.
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Пострадавших в результате пожара нет, сотрудники и посетители загоревшегося павильона самостоятельно покинули помещение.
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Архив (ЧП)
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