МИНСК, 22 окт — Sputnik. Спасатели ликвидировали открытое горение на рынке "Атлант" в Ростовской области, сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области.



© Sputnik/ Таисия Воронцова Площадь пожара на рынке под Ростовом достигла тысячи "квадратов"

Торговый павильон рынка загорелся в воскресенье днем . Общая площадь возгорания, по последним данным, составила 1,4 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники торгового объекта и посетители покинули павильон самостоятельно.

В горевшем павильоне находились бытовая химия и пластиковая посуда. Очевидцы ранее сообщили о нескольких хлопках внутри павильона.

Борьбу с огнем осложняла токсичность и легковоспламеняемость товара. Также пожарным мешал сильный ветер и удаленность рынка от источников воды.

Причину пожара устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

Тушили огонь более 211 человек и 76 единиц техники.