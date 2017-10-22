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СМИ: вооруженный мужчина взял заложников в британском Нанитоне

22.10.2017 20:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 окт — Sputnik. Очевидцы сообщили о захвате двоих заложников вооруженным мужчиной в парке развлечений Bermuda Park, расположенном в британском городе Нанитон.

В местной полиции уже сообщили, что инцидент в парке не связан с террористической деятельностью. Подробности происходящего в Bermuda Park правоохранители не сообщают.

По неподтвержденной информации, злоумышленник находится на территории боулинг-клуба. На месте происшествия работают десятки сотрудников полиции.

Служба скорой медицинской помощи округа Уэст-Мидландс в микроблоге в Twitter сообщила, что врачи присутствуют на месте инцидента. Также туда направился вертолет медиков.

По данным службы, в результате инцидента в Нанитоне пострадавших нет.

Правоохранители попросили граждан не приближаться к месту происшествия. Также известно, что люди не могут покинуть соседние здания.

Согласно информации, озвученной британским телевидением, захваченные мужчиной заложники являются сотрудниками боулинг-центра. Предполагается, что злоумышленник может быть бывшим партнером одного из сотрудников заведения.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным свидетелей происходящего, мужчина удерживает как минимум двух человек в боулинг-клубе.

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