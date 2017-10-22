В Швейцарии подросток из Латвии с топором набросился на прохожих

В швейцарской коммуне Флумс 17-летний гражданин Латвии с топором напал на прохожих. Об этом сообщает Associated Press .



Фото: Reuters

Указывается, что юноша напал на нескольких людей на городской площади, затем угнал автомобиль и попытался скрыться, однако попал в аварию.

Он покинул машину и пешком двинулся в сторону заправки, по пути напав еще на нескольких людей. Прибывшая на место полиция произвела задержание преступника, ранив его.

Мотивы юноши, равно как и число и состояние пострадавших, пока неизвестны. Полиция не считает произошедшее терактом и собирает данные о молодом человеке.

20 октября в Сталева-Воле Прикарпатского воеводства, расположенного на юго-востоке Польши, мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра «VIVO». В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По словам очевидцев, злоумышленник вошел в здание и начал наносить удары ножом.

На следующий день мужчина с ножом напал на прохожих в Мюнхене , были ранены пять человек.