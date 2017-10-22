Несовершеннолетний латвиец напал с топором на прохожих в Швейцарии

МИНСК, 23 окт — Sputnik. 17-летний латвиец с топором напал на прохожих на городской площади возле почтового отделения, угнал автомобиль на заправке и тут же попал на нем в аварию, после чего ранил еще несколько человек.

TERROR IN SWITZERLAND: A woman screaming in fear of her life as the terror attack unfolds. 17-yo Muslim terrorist rampages through the Swiss village of Flums with an AXE. POLICE: Motives unclear but the terror attack it is not believed to be terror-related. pic.twitter.com/6Rg1zk1tPG — Behind The News (@Behind__News) 22 октября 2017 г.

​Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.

Чтобы задержать несовершеннолетнего нарушителя полиции пришлось открыть огонь и ранить нападавшего.

​Правоохранители на данный момент не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку. Мотивы действия латвийца в настоящий момент устанавливают.

Очевидцы пишут в соцсетях, что первоначально целью атаки молодого человека стала семья с маленьким ребенком в коляске. Позже полицейские провели обыск в одном из домов в связи с расследованиям данного инцидента.

За последние несколько дней — это третий эпизод нападения одиночек на людей в Европе. Аналогичные случаи зарегистрированы в Польше и Германии. Так 20 октября в Сталевой воле Прикарпатского воеводства мужчина с ножом убил одного и ранил восьмерых посетителей торгового центра . А 21 октября в Мюнхене при аналогичных обстоятельствах были ранены 8 человек . В Великобритании 22 октября неизвестный мужчина несколько часов удерживал двух заложников — сотрудников боулинг-клуба.

Белорусам эти инциденты напомнили трагические события в Слониме, где подросток убил бабушку и дедушку, нанеся им 43 удара топором и ножом . А также кровавую резню в столичном торговом центре "Европа" в октябре минувшего года, 17-летний молодой человек с топором и бензопилой напал на посетительниц и продавщиц, убив одну женщину и ранив двух.