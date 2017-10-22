|
Несовершеннолетний латвиец напал с топором на прохожих в Швейцарии
23.10.2017 08:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. 17-летний латвиец с топором напал на прохожих на городской площади возле почтового отделения, угнал автомобиль на заправке и тут же попал на нем в аварию, после чего ранил еще несколько человек.
Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.
Чтобы задержать несовершеннолетнего нарушителя полиции пришлось открыть огонь и ранить нападавшего.
Правоохранители на данный момент не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку. Мотивы действия латвийца в настоящий момент устанавливают.
Очевидцы пишут в соцсетях, что первоначально целью атаки молодого человека стала семья с маленьким ребенком в коляске. Позже полицейские провели обыск в одном из домов в связи с расследованиям данного инцидента.
За последние несколько дней — это третий эпизод нападения одиночек на людей в Европе. Аналогичные случаи зарегистрированы в Польше и Германии. Так 20 октября в Сталевой воле Прикарпатского воеводства
Белорусам эти инциденты напомнили трагические события в Слониме, где подросток
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появилось видео нападения, на кадрах слышны крики женщины и видно, как подросток угоняет автомобиль.
|
Архив (ЧП)
Комментарии