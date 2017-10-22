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Поезд с нефтью сошел с рельсов в Канаде – жители эвакуированы

23.10.2017 09:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Двенадцать вагонов товарного поезда, который перевозил сырую нефть, сошли с рельсов в Канаде.

Поезд с нефтью сошел с рельсов в Канаде – жители эвакуированы
© AFP/ STR
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Цистерны опрокинулись, и часть нефти из их вылилась. Как заявил в местной полиции, при сходе вагонов никто не пострадал. Жителям 46 домов, расположенных рядом с местом аварии, было рекомендовано эвакуироваться.

По информации отдела связей округа, из-за аварии произошла утечка около 30-50 литров нефти. По мнению местных специалистов, особой опасности она не представляет. Аварийно-спасательные службы проводят очистку района. Причины инцидента выясняются.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за схода с рельсов 12 вагонов с нефтью в канадской провинции Альберта эвакуированы жители 46 домов.

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