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Тайфун "Лан" в Японии: первые жертвы и тысячи эвакуированных

23.10.2017 09:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Тайфун "Лан" обрушился на Японию, он прошел через Токио, по северу острова Хонсю, скорость порывов ветра в некоторых районах достигала более 90 километров в час.

Японские СМИ сообщают, от тайфуна "Лан" пострадали 86 человек, еще пятеро числятся погибшими. Большинство пострадавших стали жертвами обвалов и наводнений. Также люди получили различные травмы от сорванных ветром рекламных щитов и поваленных деревьев. В некоторых районах за последние 72 часа выпало 800 миллиметров осадков.

Более 81 тысячи жителей префектуры Фукусима экстренно эвакуируются. Власти предписали местным жителям покинуть свои дома, укрыться в безопасных местах и не приближаться к водным объектам.

Кроме того, из-за стихии японские авиакомпании отменили 300 авиарейсов, также было приостановлено движение поездов.

В данный момент тайфун теряет силу, но по-прежнему вызывает сильные ливни во многих районах Японии. Активно работают спасательные бригады на лодках и вертолетах, они снимают людей с крыш домов.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате обрушившегося на Японию nайфуна "Лан" пять человек погибли и более 80 находятся в больницах с различными травмами.

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