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Роковая поездка с дедушкой: в ДТП под Копылем погибла 12-летняя девочка

23.10.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя жительница Солигорска, сообщили в МВД.

Роковая поездка с дедушкой: в ДТП под Копылем погибла 12-летняя девочка
© Фото: ГАИ Брестской области
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Авария произошла около деревни Филиповичи Копыльского района в минувшее воскресенье около 16:00. Легковой автомобиль Renault Duster под управлением 58-летнего мужчины опрокинулась на дороге.

"В опрокидывания автомобиля водитель, 58-летний житель Солигорска помещен в больницу, а ехавшая с ним внучка 2005 года рождения погибла", — сообщили Sputnik в понедельник в министерстве внутренних дел Беларуси.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.  

Это не единственная авария со смертельным исходом за минувшее воскресенье. По данным ГАИ, в Минской области на автодороге Заславль — Петришки — Радошковичи водитель под Заславлем сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, правоохранительные органы выясняют личность погибшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Под Заславлем в ДТП погиб велосипедист, правоохранительные органы выясняют личность погибшего.

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