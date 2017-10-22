Роковая поездка с дедушкой: в ДТП под Копылем погибла 12-летняя девочка

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя жительница Солигорска, сообщили в МВД.

Авария произошла около деревни Филиповичи Копыльского района в минувшее воскресенье около 16:00. Легковой автомобиль Renault Duster под управлением 58-летнего мужчины опрокинулась на дороге.

"В опрокидывания автомобиля водитель, 58-летний житель Солигорска помещен в больницу, а ехавшая с ним внучка 2005 года рождения погибла", — сообщили Sputnik в понедельник в министерстве внутренних дел Беларуси.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

Это не единственная авария со смертельным исходом за минувшее воскресенье. По данным ГАИ, в Минской области на автодороге Заславль — Петришки — Радошковичи водитель под Заславлем сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП, правоохранительные органы выясняют личность погибшего.