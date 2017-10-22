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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗА

23.10.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗА

Обучающая организация СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО проводит обучение граждан выполнению работ по повторной проверке состояния и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ В СВОИХ ДОМАХ, БЕЗ ЕЖЕГОДНОГО ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (пп.43 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 №1539 в редакции постановления от 24.12.2013 № 1136).

Обучающие курсы рассчитаны на 4 часа, стоимость обучения составляет 18,00 руб. (оплата на месте, без комиссии).

Обучение будет проводиться 24.10.2017 в 10.00 часов по адресу:

г.Узда, ул.Колхозная, 44 (актовый зал ПУ «Узденский район газоснабжения»)

Справки по телефонам: (029)610 58 38

 
 
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