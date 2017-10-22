Два поляка погибли, бросив в костер снаряд времен Второй мировой

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Двое мужчин погибли в Польше, пытаясь обезвредить снаряд, оставшийся со времен Второй мировой войны, сообщали полиция Подкарпатского воеводства.



© Pixabay Арсенал времен ВОВ нашли в лесу под Витебском

Инцидент произошел в городке Воля Гужаньска. Мужчины нашли в лесу неразорвавшийся боеприпас и решили самостоятельно обезвредить его. Они развели костер и положили в него снаряд, однако он взорвался.

Действия происходили в 30 метрах от дома, где жил один из нашедших опасный предмет.

В результате взрыва один из мужчин, 44-летний местный житель, погиб на месте. Его товарищ с серьезными ранениями был госпитализирован, однако через несколько часов скончался.

Полиция провела обыск в домах погибших и обнаружила много предметов времен Второй мировой, в частности обмундирование, каски жетоны, штыки, а также элементы оружия и патроны.