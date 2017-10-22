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Два поляка погибли, бросив в костер снаряд времен Второй мировой
23.10.2017 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Двое мужчин погибли в Польше, пытаясь обезвредить снаряд, оставшийся со времен Второй мировой войны, сообщали полиция Подкарпатского воеводства.
Инцидент произошел в городке Воля Гужаньска. Мужчины нашли в лесу неразорвавшийся боеприпас и решили самостоятельно обезвредить его. Они развели костер и положили в него снаряд, однако он взорвался.
Действия происходили в 30 метрах от дома, где жил один из нашедших опасный предмет.
В результате взрыва один из мужчин, 44-летний местный житель, погиб на месте. Его товарищ с серьезными ранениями был госпитализирован, однако через несколько часов скончался.
Полиция провела обыск в домах погибших и обнаружила много предметов времен Второй мировой, в частности обмундирование, каски жетоны, штыки, а также элементы оружия и патроны.
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У них нашли множество предметов времен войны – обмундирование, части оружия и патроны.
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