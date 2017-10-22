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На ведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр напал мужчина с ножом

23.10.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. На ведущую московской радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр напал мужчина с ножом. Он ворвался на станцию и ударил журналистку ножом в шею, сообщил подробности инцидента на своей странице в Twitter  главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. 

Мужчину, поднявшегося на 14-й этаж, чтобы напасть на рабочем месте с ножом на Фельгенгауэр, после инцидента задержала охрана станции и передала полиции. По предварительным данным, он был один и нападение связано с личным конфликтом и не иметт отношения к профессиональной деятельности Татьяны. 

Журналистку забрала карета скорой помощи, Фельгенгауэр в больнице, ее жизни ничего не угражает. 

Ситуацию с нападением на  Фельгенгауэр взяла на контроль Генеральная прокуратура России, об этом написал в "Телеграмм-канале"  Генпрокуратуры официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, он обсудил ситуацию  с главредом "Эхо Москвы" Венедиктовым.

"Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — отметил Куренной.    

Татьяне Фельгенгауэр  32 года. На "Эхе" работает более 10 лет. Помимо ведения и подготовки программ на "Эхо Москвы" она является заместитель главного редактора радиостанции. Вместе с Матвеем Ганапольским ведет программу "Утренний разворот", а также общается с гостями в рамках программы "Особое мнение". 

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистка доставлена в больницу, нападавший мужчина был задержан и передан правоохранительным органам.

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