Наркотические берега: в Эстонию приплыли килограммы странного вещества

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Большое количество предположительного наркотического вещества было обнаружено на побережье залива Лохусалу в Эстонии, сообщают местные СМИ.

Расфасованное вещество (по предварительным данным, наркотическое) было разбросано по берегу на расстоянии более десяти километров. Упаковки были обнаружены местными жителями, они же и сообщили в полицию.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры полиции Райта Пикаро, в поиске и сборе пакетов были задействованы как полсотни полицейских, так и техника: вертолеты и корабли.

На данный момент вещество направлено на ускоренную экспертизу.

"Исследование может длиться еще несколько недель. Но у нас уже есть основная версия и ожидание результатов экспертизы не остановит наше расследование", — сказал Пикаро.

Поскольку эстонская полиция не смогла объяснить, как пакеты с веществом попали в залив, она вынуждена обратиться за помощью к зарубежным коллегам.

Вес находки измеряется килограммами.

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