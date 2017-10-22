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Наркотические берега: в Эстонию приплыли килограммы странного вещества
23.10.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Большое количество предположительного наркотического вещества было обнаружено на побережье залива Лохусалу в Эстонии, сообщают местные СМИ.
© Sputnik/ Константин Чалабов
Расфасованное вещество (по предварительным данным, наркотическое) было разбросано по берегу на расстоянии более десяти километров. Упаковки были обнаружены местными жителями, они же и сообщили в полицию.
По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры полиции Райта Пикаро, в поиске и сборе пакетов были задействованы как полсотни полицейских, так и техника: вертолеты и корабли.
На данный момент вещество направлено на ускоренную экспертизу.
"Исследование может длиться еще несколько недель. Но у нас уже есть основная версия и ожидание результатов экспертизы не остановит наше расследование", — сказал Пикаро.
Поскольку эстонская полиция не смогла объяснить, как пакеты с веществом попали в залив, она вынуждена обратиться за помощью к зарубежным коллегам.
Вес находки измеряется килограммами.
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Несколько килограмм расфасованного вещества, предварительно рассматриваемого как наркотическое, вынесло на берег в эстонском заливе Лохусалу.
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