Роковой разворот: два человека погибли в ДТП под Смолевичами

МИНСК, 23 окт — Sputnik. По факту смертельного ДТП Opel и Subaru под Смолевичами возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Ирина Сапунова.



© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома Роковая поездка с дедушкой: в ДТП под Копылем погибла 12-летняя девочка

Авария произошла в минувшую пятницу днем на трассе М1 возле деревни Станок в Смолевичском районе. 55-летняя водитель Opel Sintra решила выполнить разворот в неустановленном месте с правой полосы и столкнулась с двигавшемся попутно Subaru Legacy.

"В результате ДТП водитель и 54-летний пассажир автомобиля "Опель Синтра" от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", — рассказала представитель ГАИ.

По ее словам, еще три пассажира минивэна были госпитализированы с различными травмами. Водитель Subaru получил травмы, однако в госпитализации не нуждался. Также отмечается, что водители двух автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, а пассажиры — нет.

Всего за минувшие выходные на территории области произошло 14 ДТП, в которых погибли пять человек, один из которых несовершеннолетний, травмы получили 19 человек.