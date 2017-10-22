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Роковой разворот: два человека погибли в ДТП под Смолевичами

23.10.2017 14:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. По факту смертельного ДТП Opel и Subaru под Смолевичами возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Ирина Сапунова.

Роковой разворот: два человека погибли в ДТП под Смолевичами
© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
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Авария произошла в минувшую пятницу днем на трассе М1 возле деревни Станок в Смолевичском районе. 55-летняя водитель Opel Sintra решила выполнить разворот в неустановленном месте с правой полосы и столкнулась с двигавшемся попутно Subaru Legacy.

"В результате ДТП водитель и 54-летний пассажир автомобиля "Опель Синтра" от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", — рассказала представитель ГАИ.

По ее словам, еще три пассажира минивэна были госпитализированы с различными травмами. Водитель Subaru получил травмы, однако в госпитализации не нуждался. Также отмечается, что водители двух автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, а пассажиры — нет.

Всего за минувшие выходные на территории области произошло 14 ДТП, в которых погибли пять человек, один из которых несовершеннолетний, травмы получили 19 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель минивэна Opel выполнила разворот с грубыми нарушениями, в результате погибла она сама и ее пассажир.

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