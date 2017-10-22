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Минский лицеист разбился, упав с высоты
23.10.2017 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего минчанина, тело которого с признаками падения с высоты обнаружено в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в СК.
Тело лицеиста обнаружено возле дома, где проживал подросток.
"На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску", — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
От иных комментариев по факту происшествия в СК пока воздерживаются, ссылаясь на то, что следователи недавно приступили к осмотру места происшествия.
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Следователи выехали на место гибели подростка, тело которого обнаружено возле многоэтажного дома в Минске.
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