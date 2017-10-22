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Минский лицеист разбился, упав с высоты

23.10.2017 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего минчанина, тело которого с признаками падения с высоты обнаружено в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Минский лицеист разбился, упав с высоты
© Sputnik/
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Тело лицеиста обнаружено возле дома, где проживал подросток.

"На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску", — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

От иных комментариев по факту происшествия в СК пока воздерживаются, ссылаясь на то, что следователи недавно приступили к осмотру места происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи выехали на место гибели подростка, тело которого обнаружено возле многоэтажного дома в Минске.

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