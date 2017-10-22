Минский лицеист разбился, упав с высоты

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего минчанина, тело которого с признаками падения с высоты обнаружено в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Тело лицеиста обнаружено возле дома, где проживал подросток.

"На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску", — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

От иных комментариев по факту происшествия в СК пока воздерживаются, ссылаясь на то, что следователи недавно приступили к осмотру места происшествия.