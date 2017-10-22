Злоумышленник с ножом проник в редакцию радиостанции «Эха Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Женщина была госпитализирована. Злоумышленника задержали.



Фото: sobkor02.ru

О нападении на журналистку сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан. Татьяна госпитализирована. Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) 23 октября 2017 г.

«Вошел некий человек, прыснул газовым баллончиком охраннику, поднялся наверх, быстро прошел и молниеносно ножом порезал Таню. Вокруг были люди, которые сразу ее увели, вызвали скорую, его скрутили, положили на пол, он попутно порезал охранника, ну и дальше приехала полиция», — рассказала подробности «Дождю» коллега пострадавшей Ольга Бычкова.

Позже главный редактор сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фото злоумышленника.

В московском главке МВД России РИА «Новости» сообщили, что мужчина является гражданином иностранного государства. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

По неподтвержденным официально данным, напавшим оказался 48-летний уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле. В отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза.

Как сообщает ТАСС , Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Предварительным мотивом нападения является личная неприязнь.

Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.