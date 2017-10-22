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На ведущую "Эха Москвы" напал мужчина с ножом и ранил ее в шею
Злоумышленник с ножом проник в редакцию радиостанции «Эха Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Женщина была госпитализирована. Злоумышленника задержали.
О нападении на журналистку сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.
«Вошел некий человек, прыснул газовым баллончиком охраннику, поднялся наверх, быстро прошел и молниеносно ножом порезал Таню. Вокруг были люди, которые сразу ее увели, вызвали скорую, его скрутили, положили на пол, он попутно порезал охранника, ну и дальше приехала полиция», — рассказала подробности
Позже главный редактор сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фото злоумышленника.
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По неподтвержденным официально данным, напавшим оказался 48-летний уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле. В отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза.
Как сообщает
Предварительным мотивом нападения является личная неприязнь.
Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.
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Предварительным мотивом нападения является личная неприязнь.
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