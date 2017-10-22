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На ведущую "Эха Москвы" напал мужчина с ножом и ранил ее в шею

23.10.2017 14:50 — ЧП | Tut.by  
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Злоумышленник с ножом проник в редакцию радиостанции «Эха Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Женщина была госпитализирована. Злоумышленника задержали.


Фото: sobkor02.ru

О нападении на журналистку сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

«Вошел некий человек, прыснул газовым баллончиком охраннику, поднялся наверх, быстро прошел и молниеносно ножом порезал Таню. Вокруг были люди, которые сразу ее увели, вызвали скорую, его скрутили, положили на пол, он попутно порезал охранника, ну и дальше приехала полиция», — рассказала подробности «Дождю» коллега пострадавшей Ольга Бычкова.

Позже главный редактор сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фото злоумышленника.

В московском главке МВД России РИА «Новости» сообщили, что мужчина является гражданином иностранного государства. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

По неподтвержденным официально данным, напавшим оказался 48-летний уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле. В отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Предварительным мотивом нападения является личная неприязнь.

Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.

 
 
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Предварительным мотивом нападения является личная неприязнь.

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