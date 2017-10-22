Вооруженный гранатами украинец пытался незаконно попасть в Россию

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Граждан Украины, вооруженный пистолетами и гранатами, предпринял попытку незаконно пересечь границу с Россией, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Инцидент произошел в Курской области.

"При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

У 31-летнего нарушителя было изъято два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм. Кроме того, при себе у него обнаружили 26 ампул с жидким серым веществом, предположительно, ртутью.