﻿ СК: минский лицеист выпал из окна своей комнаты на 14-м этаже. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: минский лицеист выпал из окна своей комнаты на 14-м этаже

23.10.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит разбирательства обстоятельств гибели 16-летнего подростка в Первомайском районе столицы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

СК: минский лицеист выпал из окна своей комнаты на 14-м этаже
© Pixabay
Минский лицеист разбился, упав с высоты

Тело несовершеннолетнего было обнаружено под окнами квартиры многоэтажного жилого дома, где он проживал с родителями. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, судмедэксперт, эксперт-криминалист. 

"По предварительным данным, смерть юноши наступила в результате падения с высоты 14-го этажа, из окна комнаты подростка", – сообщила Гончарова. 

По ее словам, в настоящее время следователи проводят осмотр комнаты погибшего подростка, в том числе компьютерной техники погибшего, опрашиваются его родственники.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Момент падения подростка с высоты видел мужчина, который вышел на крыльцо подъезда многоэтажного дома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Вооруженный гранатами украинец пытался незаконно попасть в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика