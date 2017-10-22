СК: минский лицеист выпал из окна своей комнаты на 14-м этаже

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит разбирательства обстоятельств гибели 16-летнего подростка в Первомайском районе столицы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Тело несовершеннолетнего было обнаружено под окнами квартиры многоэтажного жилого дома, где он проживал с родителями. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, судмедэксперт, эксперт-криминалист.

"По предварительным данным, смерть юноши наступила в результате падения с высоты 14-го этажа, из окна комнаты подростка", – сообщила Гончарова.

По ее словам, в настоящее время следователи проводят осмотр комнаты погибшего подростка, в том числе компьютерной техники погибшего, опрашиваются его родственники.