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СК: минский лицеист выпал из окна своей комнаты на 14-м этаже
23.10.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит разбирательства обстоятельств гибели 16-летнего подростка в Первомайском районе столицы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
© Pixabay
Тело несовершеннолетнего
"По предварительным данным, смерть юноши наступила в результате падения с высоты 14-го этажа, из окна комнаты подростка", – сообщила Гончарова.
По ее словам, в настоящее время следователи проводят осмотр комнаты погибшего подростка, в том числе компьютерной техники погибшего, опрашиваются его родственники.
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Момент падения подростка с высоты видел мужчина, который вышел на крыльцо подъезда многоэтажного дома.
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