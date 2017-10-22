Фура врезалась в экскаватор на трассе М1 под Брестом

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Большегрузный автомобиль столкнулся с экскаватором на автотрассе М1 вблизи Бреста, сообщил ресурс " Виртуальный Брест ".

Авария на автодороге "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" произошла в понедельник 23 октября около 16:30.

Сообщается, что фура на трассе врезалась в экскаватор. От удара грузовой автомобиль перевернулся.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. О погибших или пострадавших в результате столкновения пока ничего не известно.