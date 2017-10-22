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Фура врезалась в экскаватор на трассе М1 под Брестом

23.10.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт – Sputnik. Большегрузный автомобиль столкнулся с экскаватором на автотрассе М1 вблизи Бреста, сообщил ресурс "Виртуальный Брест".

Авария на автодороге "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" произошла в понедельник 23 октября около 16:30.

Сообщается, что фура на трассе врезалась в экскаватор. От удара грузовой автомобиль перевернулся.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. О погибших или пострадавших в результате столкновения пока ничего не известно.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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О погибших или пострадавших в результате столкновения пока ничего не известно.

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