ДТП с экскаватором на М1: водитель грузовика был пьян

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Водитель грузового автомобиля, который совершил на автотрассе М1 вблизи Бреста столкновение с экскаватором, на момент ДТП был пьян, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 15:20 понедельника на автодороге "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" вблизи садового товарищества возле деревни Косичи. За рулем грузовика Ford находился 33-летний житель Минска.

"В ходе проверки установлено, что водитель управлял Ford в состоянии опьянения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что водитель грузовика с травмами головы был госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.