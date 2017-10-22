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ДТП с экскаватором на М1: водитель грузовика был пьян
23.10.2017 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Водитель грузового автомобиля, который совершил на автотрассе М1 вблизи Бреста столкновение с экскаватором, на момент ДТП был пьян, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла около 15:20 понедельника на автодороге "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" вблизи садового товарищества возле деревни Косичи. За рулем грузовика Ford находился 33-летний житель Минска.
"В ходе проверки установлено, что водитель управлял Ford в состоянии опьянения", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что водитель грузовика с травмами головы был госпитализирован.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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