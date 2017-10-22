Сотрудник Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

Сотрудник Росгвардии в Чеченской республике ранил четырех сослуживцев, которые от ранений скончались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, сегодня около 16.00 мск в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — сказали в пресс-службе.