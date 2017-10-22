Боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Старший лейтенант Росгвардии застрелил в воинской части в Чечне четверых сослуживцев, сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Инцидент произошел около 16:00 в понедельник в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ в станице Шелковская, расположенной в Чеченской республике.

"Старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев", – сказали в департаменте.

Там также сообщили, что открывший в казарменном помещении стрельбу военнослужащий был ликвидирован.

В настоящее время по факту произошедшего назначена служебная проверка, о ЧП проинформированы военно-следственный отдел и военная прокуратура.

Для установления обстоятельств инцидента в часть направлены представители Центрального аппарата Росгвардии, а также военные психологи.