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Боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне
23.10.2017 19:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Старший лейтенант Росгвардии застрелил в воинской части в Чечне четверых сослуживцев, сообщило
Инцидент произошел около 16:00 в понедельник в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ в станице Шелковская, расположенной в Чеченской республике.
"Старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев", – сказали в департаменте.
Там также сообщили, что открывший в казарменном помещении стрельбу военнослужащий был ликвидирован.
В настоящее время по факту произошедшего назначена служебная проверка, о ЧП проинформированы военно-следственный отдел и военная прокуратура.
Для установления обстоятельств инцидента в часть направлены представители Центрального аппарата Росгвардии, а также военные психологи.
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Для установления обстоятельств инцидента в часть направлены представители Центрального аппарата Росгвардии, а также военные психологи.
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