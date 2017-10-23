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Грузовик опрокинулся после столкновения с экскаватором в Брестской области а
23.10.2017 — ЧП | Ляхавiцкi веснiк
Грузовик и экскаватор столкнулись на трассе М1 в Брестской области. Такая информация размещена на сайте ГАИ региона, сообщает
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Грузовик и экскаватор столкнулись на трассе М1 в Брестской области. Такая информация размещена на сайте ГАИ региона, сообщает БЕЛТА. Сегодня около 15.20 33-летний...
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