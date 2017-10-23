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Грузовик опрокинулся после столкновения с экскаватором в Брестской области а

23.10.2017 — ЧП | Ляхавiцкi веснiк  
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Грузовик опрокинулся после столкновения с экскаватором в Брестской области а

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома

Грузовик и экскаватор столкнулись на трассе М1 в Брестской области. Такая информация размещена на сайте ГАИ региона, сообщает БЕЛТА.
Сегодня около 15.20 33-летний минчанин на грузовом автомобиле “Форд” ехал по автодороге М1 и столкнулся с экскаватором с ковшом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения грузовик опрокинулся на проезжую часть.
Во время проверки установлено, что водитель управлял “Фордом” в состоянии опьянения. Он госпитализирован с травмами головы. Проверка по факту ДТП продолжается.
БЕЛТА.


Грузовик опрокинулся после столкновения с экскаватором в Брестской области а

Грузовик опрокинулся после столкновения с экскаватором в Брестской области а

 
 
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Грузовик и экскаватор столкнулись на трассе М1 в Брестской области. Такая информация размещена на сайте ГАИ региона, сообщает БЕЛТА. Сегодня около 15.20 33-летний...

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