Грузовик опрокинулся после столкновения с экскаватором в Брестской области а

Грузовик и экскаватор столкнулись на трассе М1 в Брестской области. Такая информация размещена на сайте ГАИ региона, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 15.20 33-летний минчанин на грузовом автомобиле “Форд” е хал по автодороге М1 и столкнулся с экскаватором с ковшом, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения грузовик опрокинулся на проезжую часть.

Во время проверки установлено, что водитель управлял “Фордом” в состоянии опьянения. Он госпитализирован с травмами головы. Проверка по факту ДТП продолжается.

БЕЛТА.











